15 жовтня 17:00
Шахтар 6
Зоря 1
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Бразильська феєрія. Шахтар познущався над Зорею

Андрій Трофімов
15 жовтня, 19:05
Дублі Фернандо і Тете дозволили донецькому клубу розгромити луганчан і вийти на перше місце в турнірній таблиці УПЛ

Впевнена перемога "гірників" / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Донецький Шахтар і луганська Зоря сьогодні відкрили 11-й тур української Прем'єр-ліги.

Матч команд, які ведуть боротьбу за медалі, видався багатим на голи. Майже всі з них влетіли у ворота Зорі.

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Швидкий гол "гірникам" принесла помилка захисту і моторність Фернандо. Після невдалого скидання назад Казакова, бразилець підхопив м'яч і реалізував вихід один на один.

Педріньо подвоїв перевагу, замкнувши фланговий простріл. А потім виступив асистентом, коли дубль оформляв Фернандо. І це все в першому таймі.

Зоря спробувала повернутися в гру після перерви. Гладкий навіть забив своїй колишній команді.

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А далі настав час феєріти Тете. Спочатку Тете точним ударом головою швидко остудив луганчан. Потім віддав пас на Сікана, який п'ятою оформив шедевр. І в компенсований час Тете повторив досягнення Фернандо.

Шахтар – Зоря – 6:1
Голи: Фернандо (11), Педріньо (28), Фернандо (36), Тете (71), Сікан (80), Тете (90 + 2) – Гладкий (63)

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Шахтар впевнено перемагає і мінімум до завтрашнього вечора буде ділити перше місце з Динамо.

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