Бразильська феєрія. Шахтар познущався над Зорею

Впевнена перемога "гірників" / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Донецький Шахтар і луганська Зоря сьогодні відкрили 11-й тур української Прем'єр-ліги.

Матч команд, які ведуть боротьбу за медалі, видався багатим на голи. Майже всі з них влетіли у ворота Зорі.

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Швидкий гол "гірникам" принесла помилка захисту і моторність Фернандо. Після невдалого скидання назад Казакова, бразилець підхопив м'яч і реалізував вихід один на один.

Педріньо подвоїв перевагу, замкнувши фланговий простріл. А потім виступив асистентом, коли дубль оформляв Фернандо. І це все в першому таймі.

Зоря спробувала повернутися в гру після перерви. Гладкий навіть забив своїй колишній команді.

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А далі настав час феєріти Тете. Спочатку Тете точним ударом головою швидко остудив луганчан. Потім віддав пас на Сікана, який п'ятою оформив шедевр. І в компенсований час Тете повторив досягнення Фернандо.

Шахтар – Зоря – 6:1

Голи: Фернандо (11), Педріньо (28), Фернандо (36), Тете (71), Сікан (80), Тете (90 + 2) – Гладкий (63)

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Шахтар впевнено перемагає і мінімум до завтрашнього вечора буде ділити перше місце з Динамо.

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