Бразилия в шоке! 8 заболевших COVID-19 в отеле команды в Японии накануне Олимпиады

Минимум восемь сотрудников отеля в Хамамацу, где остановилась сборная Бразилии по дзюдо, получили положительные результаты тесты на коронавирус. Но организаторы их успокоили

Жилище сборной Бразилии на Олимпиаде в Токио/Фото Time Brasil

До старта летних Олимпийских игр-2020 в Японии неделя, а уже фиксируются вспышки коронавируса на объектах, связанных с турниром. Так, массовое заражение COVID-19 произошло в отеле Токио, где проживают участники Олимпиады из сборной Бразилии. Ранее сборная России привезла с собой коронавирус на Олимпиаду-2020.

Как сообщает AFP, как минимум восемь сотрудников отеля в Хамамацу, где остановились бразильские дзюдоисты, сдали положительные тесты. По словам представителей органов здравоохранения города, проверка работников прошла до приезда бразильской делегации в составе 30 человек. Инфицированные сотрудники не контактировали со спортсменами.

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"С дзюдоистами работают только те, у кого есть отрицательный тест. Мы объяснили команде, что только здоровые работники находятся в пузыре", – отметил спортивный чиновник Хамамацу Есинобу Савада.

Ранее мы писали, что в Токио-2020 положительный тест на COVID-19 получил литовский спортсмен. До этого японские медиа сообщали, что спортсмен из сборной Израиля сдал положительный тест на коронавирус сразу по прибытию в страну. Так же как и представители сборных Уганды и Сербии.