Братья похоронили "моряков". Триллер в Одессе

Одесситы проиграли дома Вересу / Фото: Официальный сайт ФК "Черноморец"

Сегодня в Одессе завершился 11-й тур чемпионата Украины. Черноморец принимал Верес. Кстати, ранее Юрий Мороз признался, что не все игроки Черноморца вакцинировались от COVID-19.

Гости быстро открыли счет. На 17-й минуте братья Пасичи организовали атаку. Геннадий прострелил с левого фланга и Евгений отправил мяч в сетку.

Реклама

Но уже через три минуты Верес остался в меньшинстве. Кучеров наступил на Кадири и получил прямую красную карточку.

Реклама

Имея численное преимущество более часа, "моряки" так и не смогли им воспользоваться.

Идеальный шанс отыграться был у одесситов на 66-й минуте. Но Путря не реализовал пенальти, здорово сыграл голкипер гостей Когут.

Реклама

Верес победил и укрепился в середине турнирной таблицы. Черноморцу предстоит борьба за сохранение прописки в УПЛ.

Черноморец – Верес – 0:1

Гол: Е. Пасич (17)

Турнирная таблица