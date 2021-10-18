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Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
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Брати поховали "моряків". Триллер у Одесі

Андрій Трофімов
18 жовтня, 21:34
Більше години Чорноморець грав у більшості проти Вереса, але Геннадій і Євген Пасічі принесли перемогу рівненському клубу

Одесити програли дома Вересу / Фото: Офіційний сайт ФК "Чорноморець"

Сьогодні в Одесі завершився 11-й тур чемпіонату України. Чорноморець приймав Верес. До речі, раніше Юрій Мороз зізнався, що не всі гравці Чорноморця вакцинувалися від COVID-19.

Гості швидко відкрили рахунок. На 17-й хвилині брати Пасічі організували атаку. Геннадій прострілив з лівого флангу і Євген відправив м'яч у сітку.

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Але вже через три хвилини Верес залишився в меншості. Кучеров наступив на Кадірі і отримав пряму червону картку.

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Маючи чисельну перевагу більш години, "моряки" так і не змогли цим скористатися.

Ідеальний шанс відігратися був у одеситів на 66-й хвилині. Але Путря не реалізував пенальті, здорово зіграв голкіпер гостей Когут.

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Верес переміг і зміцнився в середині турнірної таблиці. Чорноморець чекає боротьба за збереження прописки в УПЛ.

Чорноморець – Верес – 0: 1
Гол: Є. Пасіч (17)

Турнірна таблиця

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