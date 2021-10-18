Брати поховали "моряків". Триллер у Одесі

Одесити програли дома Вересу / Фото: Офіційний сайт ФК "Чорноморець"

Сьогодні в Одесі завершився 11-й тур чемпіонату України. Чорноморець приймав Верес. До речі, раніше Юрій Мороз зізнався, що не всі гравці Чорноморця вакцинувалися від COVID-19.

Гості швидко відкрили рахунок. На 17-й хвилині брати Пасічі організували атаку. Геннадій прострілив з лівого флангу і Євген відправив м'яч у сітку.

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Але вже через три хвилини Верес залишився в меншості. Кучеров наступив на Кадірі і отримав пряму червону картку.

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Маючи чисельну перевагу більш години, "моряки" так і не змогли цим скористатися.

Ідеальний шанс відігратися був у одеситів на 66-й хвилині. Але Путря не реалізував пенальті, здорово зіграв голкіпер гостей Когут.

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Верес переміг і зміцнився в середині турнірної таблиці. Чорноморець чекає боротьба за збереження прописки в УПЛ.

Чорноморець – Верес – 0: 1

Гол: Є. Пасіч (17)

Турнірна таблиця