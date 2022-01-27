Бойца ММА нашли мертвым в собственной квартире

Пьер Люде выигрывал титулы в ММА / Фото: Instagram

Французский боец смешанных единоборств 22-летний Пьер Люде был обнаружен мертвым в собственной квартире в Марселе. Ранее мужа украинки зарезали в Бразилии. Он был звездой ММА

Полиция предполагает, что Люде покончил жизнь самоубийством с помощью табельного оружия. Он служил в спецназе.

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Пьер Люде выступал на профессиональном уровне с 2017 года. До этого он провел два поединка среди любителей, выиграв оба раза.

На его счету в ММА было шесть побед при единственном поражении, которое он потерпел в 2019 году от Ассу Алмабаев из Казахстана.

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Напомним, что первый российский чемпион UFC, актер и кинопродюсер Олег Тактаров пострадал во время инцидента в мексиканском отеле. Бойца ударили по затылку, а затем несколько человек били ногами и душили.