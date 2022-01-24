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Мужа украинки зарезали в Бразилии. Он был звездой ММА

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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24 января, 21:26
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Боец смешанных единоборств Майкель Фалькао погиб на родине. Полиция не может найти свидетелей происшествия
Фалькао провел 60 боев в ММА
Фалькао провел 60 боев в ММА

Чемпион Bellator и бывший боец UFC Майкель Фалькао погиб. Ему было всего 40 лет.

По сообщениям полиции города Пелотас, к ним вызов поступил в воскресенье ночью. Возле бара был найдет окровавленный мужчина с ножевыми ранениями. Его срочно госпитализировали, но спасти не смогли. Он умер, не приходя в сознание.

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Лишь потом выяснилось, что это знаменитый боец смешанных единоборств Майкель Фалькао.

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"Нет никаких свидетелей, мотивов преступления мы также не знаем", – заявили в полиции.

За свою карьеру Фалькао провел 60 боев в ММА и выиграл 40. Кроме того, бразилец провел один бой в UFC, после чего с ним разорвали с ним контракт из-за нападения на женщину.

Согласно Википедии, в январе 2020-го Майкель Фалькао в Киеве женился на украинке Наталье Тандариной.

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