Мужа украинки зарезали в Бразилии. Он был звездой ММА

Чемпион Bellator и бывший боец UFC Майкель Фалькао погиб. Ему было всего 40 лет.
По сообщениям полиции города Пелотас, к ним вызов поступил в воскресенье ночью. Возле бара был найдет окровавленный мужчина с ножевыми ранениями. Его срочно госпитализировали, но спасти не смогли. Он умер, не приходя в сознание.
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Лишь потом выяснилось, что это знаменитый боец смешанных единоборств Майкель Фалькао.
"Нет никаких свидетелей, мотивов преступления мы также не знаем", – заявили в полиции.
За свою карьеру Фалькао провел 60 боев в ММА и выиграл 40. Кроме того, бразилец провел один бой в UFC, после чего с ним разорвали с ним контракт из-за нападения на женщину.
Согласно Википедии, в январе 2020-го Майкель Фалькао в Киеве женился на украинке Наталье Тандариной.