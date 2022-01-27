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Бійця ММА знайшли мертвим у власній квартирі

Любомир Луканюк
27 січня, 22:21
П'єр Люде брав участь у змаганнях зі змішаних єдиноборств і служив у спецназі. Поліція припускає, що спортсмен скоїв самогубство

П'єр Люде вигравав титули в ММА / Фото: Instagram

Французького бійця змішаних єдиноборств 22-річного П'єра Люде виявили мертвим у власній квартирі в Марселі. Раніше чоловіка українки зарізали в Бразилі. Він був зіркою ММА

Поліція припускає, що Люде покінчив життя самогубством за допомогою табельної зброї. Він служив у спецназі.

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П'єр Люде виступав на професійному рівні з 2017 року. До цього він провів два поєдинки серед любителів, вигравши обидва рази.

На його рахунку в ММА було шість перемог при єдиній поразці, яку він зазнав у 2019 році від Ассу Алмабаєв із Казахстану.

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Нагадаємо, що перший російський чемпіон UFC, актор та кінопродюсер Олег Тактаров постраждав під час інциденту у мексиканському готелі. Бійця вдарили по потилиці, а потім кілька людей били ногами та душили.