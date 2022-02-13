12 февраля 17:00
Эвертон 3
Лидс 0
12 февраля 17:15
Вильярреал 0
Реал 0
12 февраля 18:30
Челси 2
Палмейрас 1
12 февраля 19:00
Наполи 1
Интер 1
12 февраля 19:00
Верес 2
Черноморец 2
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 00:00
Рух --
Колос --
26 февраля 00:00
Ворскла --
Верес --
26 февраля 00:00
Днепр-1 --
Десна --
26 февраля 00:00
Александрия --
Львов --
26 февраля 00:00
Черноморец --
Мариуполь --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Другие новости спорта

Боятся войны: европейский клуб отказался приезжать в Украину

Любомир Луканюк
13 февраля, 05:49
Гандболистки из Фарерских островов не приехали на матч 1/4 финала Кубка ЕГФ во Львов. Они опасаются, что Россия нападет на Украину

Матч во Львове не стоится / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 13 февраля, во Львове должен был пройти матч 1/4 финала Кубка ЕГФ. Гандболистки Галичанки должны были встретиться с представителем Фарерских островов H71.

Читайте также: "Я не хочу войны": украинский биатлонист – о возможном нападении России

Реклама

Однако наши соперницы отказались приезжать в Украину.

Клуб H71 озвучил две причины своего решения: рост заболеваемости COVID-19 и опасения вторжением российской армии на территорию Украины.

Дальнейшая судьба матча будет решена на заседании Европейской федерации гандбола.

Реклама

Ранее мы писали, что нашего биатлониста Дмитрия Пидручного тревожит ситуация дома: "В любую минуту Россия может напасть на Украину".

Кстати, на Олимпийских играх в Пекине скелетонист Владислав Гераскевич в прямом эфире показал на весь мира плакат: "Нет войне в Украине".

Реклама