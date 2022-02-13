Боятся войны: европейский клуб отказался приезжать в Украину

Матч во Львове не стоится / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 13 февраля, во Львове должен был пройти матч 1/4 финала Кубка ЕГФ. Гандболистки Галичанки должны были встретиться с представителем Фарерских островов H71.

Читайте также: "Я не хочу войны": украинский биатлонист – о возможном нападении России

Реклама

Однако наши соперницы отказались приезжать в Украину.

Клуб H71 озвучил две причины своего решения: рост заболеваемости COVID-19 и опасения вторжением российской армии на территорию Украины.

Дальнейшая судьба матча будет решена на заседании Европейской федерации гандбола.

Реклама

Ранее мы писали, что нашего биатлониста Дмитрия Пидручного тревожит ситуация дома: "В любую минуту Россия может напасть на Украину".

Кстати, на Олимпийских играх в Пекине скелетонист Владислав Гераскевич в прямом эфире показал на весь мира плакат: "Нет войне в Украине".