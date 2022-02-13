12 лютого 17:00
Евертон 3
Лідс 0
12 лютого 17:15
Вільярреал 0
Реал 0
12 лютого 18:30
Челсі 2
Палмейрас 1
12 лютого 19:00
Наполі 1
Інтер 1
12 лютого 19:00
Верес 2
Чорноморець 2
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 00:00
Рух --
Колос --
26 лютого 00:00
Ворскла --
Верес --
26 лютого 00:00
Дніпро-1 --
Десна --
26 лютого 00:00
Олександрія --
Львів --
26 лютого 00:00
Чорноморець --
Маріуполь --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
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Бенфіка --
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Бояться війни: європейський клуб відмовився приїжджати до України

Любомир Луканюк
13 лютого, 05:49
Гандболістки із Фарерських островів не приїхали на матч 1/4 фіналу Кубка ЄГФ до Львова. Вони побоюються, що Росія нападе на Україну

Матч у Львові не відбудеться / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 13 лютого, у Львові мав пройти матч 1/4 фіналу Кубка ЄГФ. Гандболістки Галичанки мали зустрітися з представником Фарерських островів H71.

Читайте також: "Я не хочу війни": український біатлоніст – про можливий напад Росії

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Проте наші суперниці відмовилися приїжджати до України.

Клуб H71 озвучив дві причини свого рішення: зростання захворюваності на COVID-19 та побоювання вторгнення російської армії на територію України.

Подальшу долю матчу буде вирішено на засіданні Європейської федерації гандболу.

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Раніше ми писали, що нашого біатлоніста Дмитра Підручного турбує ситуація вдома: "Кожної хвилини Росія може напасти на Україну .

До речі, на Олімпійських іграх у Пекіні скелетоніст Владислав Гераскевич у прямому ефірі показав на весь світ плакат: "Ні війні в Україні".

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