Боятся говорить вслух: Усика сравнили с детской страшилкой

Усик на пресс-конференции в Лондоне / Фото: REUTERS
Вопиющую несправедливость отметили фанаты бокса в Twitter. После победы Фьюри над Уайлдером телеэксперты принялись рассуждать о будущих боях в хэвивейте.
Читайте также: Бомбардировщик едва живой: видео нокаута в мегафайте Фьюри – Уайлдер
Тем не менее, они почему-то забыли о чемпионе мира по версиям WBA, IBF, WBO, IBO Александре Усике.
"В эфире даже не упоминается Усик. Разговор об Энтони Джошуа и Энди Руисе? Что за хрень", – задаются вопросом фанаты бокса.
В комментариях другие пользователи Сети раскритиковали экспертов за непрофессионализм:
- Да, это совершенно похоже на сознательное усилие вообще не упоминать его, нехорошо
- Странные придурки. Фьюри против Усика тоже будет абсолютной бомбой
А другие сравнили Усика с детской страшилкой из американского фольклора – Бугименом. У нас этот персонаж ассоциируется с бабайкой:
"Усик новый Бугимен. Единственный титул в супертяжелом весе, о котором мы будем слышать, – это пояса The Ring и WBC", – написал один из фанатов, намекая, что в США не хотят упоминать титулы украинца.