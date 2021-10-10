9 жовтня 19:00
Фінляндія 1
Україна 2
10 жовтня 21:45
Іспанія --
Франція --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Бояться говорити вголос: Усика порівняли з дитячою страшилкою

Олександр Трикіша
10 жовтня, 10:23
Після перемоги Тайсона Ф'юрі над Деонтеєм Вайлдером експерти почали обговорювати майбутнє суперважкої ваги. Але у своїх міркуваннях забули згадати Олександра Усика

Усик на пресконференції у Лондоні / Фото: REUTERS

Кричущу несправедливість відзначили фанати боксу в Twitter. Після перемоги Ф'юрі над Вайлдером телеексперти почали міркувати про майбутні бої в хевівейті.

Читайте також: Бомбардувальник ледь живий: відео нокауту в мегафайті Ф'юрі – Вайлдер

Реклама

Проте вони чомусь забули про чемпіона світу за версіями WBA, IBF, WBO, IBO Олександра Усика.

"В ефірі навіть не згадується Усик. Розмова про Ентоні Джошуа і Енді Руїса? Що за хрінь", – задаються питанням фанати боксу.

У коментарях інші користувачі Мережі розкритикували експертів за непрофесіоналізм:

  • Так, це абсолютно схоже на свідоме зусилля взагалі не згадувати його, недобре
  • Дивні придурки. Ф'юрі проти Усика теж буде абсолютною бомбою

Усик після бою з Джошуа / Фото: Reuters

Реклама

А інші порівняли Усика з дитячою страшилкою з американського фольклору – Бугіменом. У нас цей персонаж асоціюється з бабайкою:

"Усик новий Бугімен. Єдиний титул в суперважкій вазі, про який ми будемо чути, – це пояси The Ring і WBC", – написав один з фанатів, натякаючи, що в США не хочуть згадувати титули українця.

Олександр Усик і його трофеї / Фото: REUTERS

Реклама

Реклама