Бой Усик – Джошуа пройдет в Киеве! Сын основателя МММ Мавроди готов все уладить

Максим Мернес готов организовать бой Усик - Джошуа в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

В организации поединка в столице Украины готов помочь российский оппозиционер Максим Мернес, сообщает champion.com. При этом политик готов компенсировать убытки организаторам реванша чемпиона мира WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика и экс-чемпиона Энтони Джошуа.

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"Знаю, что Киев не является фаворитом проведения боя из-за невысокой платежеспособности украинских фанов бокса. На 70-тысячном НСК "Олимпийский" нельзя будет поставить цену билетов такую же, как была в Лондоне, и организаторы терпят убытки. Хочу поговорить с промоутером Усика Александром Красюком, узнать, о какой цифре идет речь. И если она меня не введет в ступор, готов принять участие в организации ивента.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Найдем механизм, как можем компенсировать ущерб организаторам. Возможно, я с партнерами выкуплю часть билетов и подарим их воинам и ветеранам АТО. Зачем мне это нужно? Рассматриваю это как инвестицию в страну, у которой собираюсь попросить политическое убежище", – рассказал Мернес.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Добавим, что Мернеса называют сыном Сергея Мавроди, основателя финансовой пирамиды МММ, хотя сам Максим не комментирует эту информацию. Он является гражданином РФ, но с 2014-го живет в Таиланде. Долларовым миллионером Максим стал в 20 лет.

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Из-за высказываний об аннексии Крыма, на Мернеса в РФ было возбуждено уголовное дело по факту разжигания межнациональной розни.

Напомним, что долгожданный реванш Усик – Джошуа должен состояться до 25 апреля.

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Фаворитом на место проведения реванша называют Лондон.