Бій Усик – Джошуа пройде у Києві! Син засновника МММ Мавроді готовий все залагодити

Максим Мернес готовий організувати бій Усік - Джошуа у Києві / Фото: Колаж: Сьогодні
В організації поєдинку в столиці України готовий допомогти російський опозиціонер Максим Мернес, повідомляє champion.com. Політик готовий компенсувати збитки організаторам реваншу чемпіона світу WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика і ексчемпіона Ентоні Джошуа.
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"Знаю, що Київ не є фаворитом проведення бою через невисоку платоспроможність українських фанів боксу.
На 70-тисячному НСК "Олімпійський" не можна буде поставити ціну квитків таку, як була в Лондоні, і організатори зазнають збитків.
Хочу поговорити з промоутером Усика Олександром Красюком, дізнатися, про яку цифру йдеться. І якщо вона мене не введе в ступор, готовий взяти участь в організації івенту.
Знайдемо механізм, як можемо компенсувати збитки організаторам. Можливо, я з партнерами викуплю частину квитків і подаруємо їх воїнам та ветеранам АТО.
Навіщо мені це треба? Розглядаю це як інвестицію в країну, в якій збираюся попросити політичний притулок", – розповів Мернес.
Додамо, що Мернеса називають сином Сергія Мавроді, засновника фінансової піраміди МММ, хоча сам Максим не коментує цю інформацію. Він є громадянином РФ, але з 2014 живе в Таїланді. Доларовим мільйонером Максим став у 20 років.
Через висловлювання про анексію Криму, на Мернеса в РФ було порушено кримінальну справу за фактом розпалювання міжнаціональної ворожнечі.
Нагадаємо, що довгоочікуваний реванш Усик – Джошуа має відбутися до 25 квітня.
Фаворитом на місце проведення реваншу називають Лондон.