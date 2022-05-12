Бой – г*вно! Мнение Усика о победе Фьюри над Уайтом

Александр Усик vs Тайсон Фьюри / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В конце апреля англичанин Тайсон Фьюри победил Диллиана Уайта в бою за титул чемпиона WBC в супертяжелом весе. Нокаутировав оппонента в шестом раунде, "Цыганский король" так и остался непобежденным.

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За поединком на "Уэмбли" наблюдал Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика. Менеджер поделился своим впечатлением о бое, а также рассказал о реакции Усика на него.

"Я спрашивал у Усика про его впечатления от боя. Он сказал, что бой – г*вно, но нокаут был хорошим. Я смотрел бой из рингсайда. Признаюсь честно, увиденное меня тоже не впечатлило. Я не увидел, чтобы Фьюри внес какие-то изменения и как-то улучшился по сравнению с первым боем против Деонтея Уайлдера. Это были два неуклюжих тяжеловеса и оба бойца вызывают много вопросов. Фьюри не находился в хорошей форме, а Уайту нечего было предложить".

Отметим, что после победы над Уайтом Фьюри объявил о завершении карьеры. Впрочем, многие рассчитывают на его бой с Александром Усиком или Энтони Джошуа для объединения всех чемпионских поясов. Перед этим украинцу и британцу еще следует провести бой-реванш.