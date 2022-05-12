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Бій – л*йно! Думка Усика про перемогу Ф'юрі над Уайтом

Анатолій Дерека
12 травня, 18:32
Промоутер українця Олександр Красюк вважає, що битва між британцями була нудною

Олександр Усик vs Тайсон Ф'юрі / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Наприкінці квітня англієць Тайсон Ф'юрі переміг Ділліана Уайта у бою за титул чемпіона WBC у надважкій вазі. Нокаутувавши опонента у шостому раунді, "Циганський король" так і залишився непереможеним.

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За поєдинком на "Уемблі" спостерігав Олександр Красюк, промоутер українського боксера Олександра Усика. Менеджер поділився своїм враженням про бій, а також розповів про реакцію Усика на нього.

"Я питав у Усика про його враження від бою. Він сказав, що бій – л*йно, але нокаут був хорошим. Я дивився бій з рінгсайду. Зізнаюся чесно, побачене мене теж не вразило.

Я не побачив, щоб Ф'юрі вніс якісь зміни і якось покращився порівняно з першим боєм проти Деонтея Уайлдера. Це були два незграбні важкоатлети і обидва бійці викликають багато запитань. Ф'юрі не був у хорошій формі, а Уайту нічого було запропонувати".

Зазначимо, що після перемоги над Уайтом Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри. Втім, багато хто розраховує на його бій з Олександром Усиком або Ентоні Джошуа для об'єднання всіх чемпіонських поясів. Перед цим українцю та британцю ще слід провести бій-реванш.