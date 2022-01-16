Боссы Дженоа обманули. Скаут назвал причину провала Шевченко в Серии А

Шевченко не получил усиление команды в трансферное окно / Фото: Reuters

Футбольный агент Алекс Великих раскрыл причины увольнения Андрея Шевченко с поста главного тренера Дженоа. Украинский специалист и руководство клуба имели противоположные взгляды в вопросах комплектования команды, а кроме того, сказалось отсутствие в тренерском штабе "мозгового центра" – Андреа Мальдеры.

"В Италии были разные мнения относительно вероятности отставки Шевченко. До последнего считалось, что Шевченко выведет команду на матч с Фиорентиной. Игра с Миланом в Кубке Италии (1:3) давала определенную надежду. Другая часть итальянского футбольного сообщества была уверена, что дни Андрея Шевченко в Дженоа сочтены.

Дженоа Андрея Шевченко проиграла Милану в Кубке Италии / Фото: Коллаж: Сегодня

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Видимо, руководство по каким-то причинам посчитало, что не совпадают взгляды тренера на формирование команды со взглядом спортивного директора клуба. В пользу спортивного директора клуба свидетельствуют приобретения футболистов без опыта игры в Серии А. Это молодые игроки, возможно, на перспективу, но не те, которых хотел Андрей Шевченко.

Миранчук может стать первым трансфером Дженоа / Фото: Коллаж: Сегодня

Шевченко приобрел интересный опыт работы на клубном уровне. Это даст возможность ему понять, как движется механизм в топ-лигах, где работает не только имя или обещания руководства. Здесь нужно бороться за результат в каждом туре. Потеря Мальдеры стала достаточно серьезным аргументом. Думаю, ему сейчас нужно взят определенную паузу, которая не должна затянуться. Ему стоит рассмотреть предложение Бенфики, о которой говорили ранее, или, возможно, дождаться другого вызова", — сказал Великих в комментарии Футбол 1/2/3.

Напомним, Шевченко возглавил Дженоа 7 ноября. При украинском наставнике команда провела 11 матчей – семь поражений, три ничьи и одна победа.

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По данным итальянских инсайдеров, спасать команду от вылета в Серию В будет немецкий специалист Бруно Лаббадиа.