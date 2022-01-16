Боссы Дженоа обманули. Скаут назвал причину провала Шевченко в Серии А

Шевченко не получил усиление команды в трансферное окно / Фото: Reuters
Футбольный агент Алекс Великих раскрыл причины увольнения Андрея Шевченко с поста главного тренера Дженоа. Украинский специалист и руководство клуба имели противоположные взгляды в вопросах комплектования команды, а кроме того, сказалось отсутствие в тренерском штабе "мозгового центра" – Андреа Мальдеры.
"В Италии были разные мнения относительно вероятности отставки Шевченко. До последнего считалось, что Шевченко выведет команду на матч с Фиорентиной.
Игра с Миланом в Кубке Италии (1:3) давала определенную надежду. Другая часть итальянского футбольного сообщества была уверена, что дни Андрея Шевченко в Дженоа сочтены.
Видимо, руководство по каким-то причинам посчитало, что не совпадают взгляды тренера на формирование команды со взглядом спортивного директора клуба. В пользу спортивного директора клуба свидетельствуют приобретения футболистов без опыта игры в Серии А. Это молодые игроки, возможно, на перспективу, но не те, которых хотел Андрей Шевченко.
Шевченко приобрел интересный опыт работы на клубном уровне. Это даст возможность ему понять, как движется механизм в топ-лигах, где работает не только имя или обещания руководства. Здесь нужно бороться за результат в каждом туре.
Потеря Мальдеры стала достаточно серьезным аргументом. Думаю, ему сейчас нужно взят определенную паузу, которая не должна затянуться. Ему стоит рассмотреть предложение Бенфики, о которой говорили ранее, или, возможно, дождаться другого вызова", — сказал Великих в комментарии Футбол 1/2/3.
Напомним, Шевченко возглавил Дженоа 7 ноября. При украинском наставнике команда провела 11 матчей – семь поражений, три ничьи и одна победа.
По данным итальянских инсайдеров, спасать команду от вылета в Серию В будет немецкий специалист Бруно Лаббадиа.