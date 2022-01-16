Боси Дженоа обдурили. Скаут назвав причину провалу Шевченка у Серії А

Футбольний агент Алекс Великих розкрив причини звільнення Андрія Шевченка з посади головного тренера Дженоа. Український фахівець та керівництво клубу мали протилежні погляди у питаннях комплектування команди, а також позначилася відсутність у тренерському штабі "мозкового центру" – Андреа Мальдери.

Гра з Міланом у Кубку Італії (1:3) давала певну надію. Інша частина італійської футбольної спільноти була впевнена, що дні Андрія Шевченка в Дженоа пораховані.

"В Італії були різні думки щодо ймовірності відставки Шевченка. До останнього вважалося, що Шевченко виведе команду на матч із Фіорентіною .

Мабуть, керівництво з якихось причин порахувало, що не збігаються погляди тренера на формування команди з поглядом спортивного директора клубу. На користь спортивного директора клубу свідчать придбання футболістів без досвіду гри у Серії А. Це молоді гравці, можливо, на перспективу, але не ті, яких хотів Андрій Шевченко.

Шевченко набув цікавого досвіду роботи на клубному рівні. Це дозволить йому зрозуміти, як рухається механізм у топ-лігах, де працює не тільки ім'я або обіцянки керівництва. Тут слід боротися за результат у кожному турі.

Втрата Мальдери стала досить серйозним аргументом. Думаю, йому зараз потрібно взяти певну паузу, яка не має затягнутися. Йому варто розглянути пропозицію Бенфіки, про яку говорили раніше, або, можливо, дочекатися іншого виклику", – сказав Великих у коментарі Футбол 1/2/3.