13 ноября 16:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
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Босния – Финляндия: где и во сколько смотреть очень важный для Украины матч

Любомир Луканюк
13 ноября, 14:50
После этого матча станет известно, что будет нужно украинской команде в последнем туре квалификации ЧМ-2022

Тренировка боснийской команды. Фото facebook.com/nfsbih

Сборная Украины пропускает сегодняшний отборочный день ЧМ-2022. Но для болельщиков и команды он очень важен. Ведь играют наши прямые конкуренты за выход на чемпионат мира.

Компьютер уже высчитал наши шансы попасть в Катар. Но многое будет зависеть, как закончится игра в Боснии.

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Матч Босния – Финляндия начнется необычно рано, в 16:00. Прямая трансляция будет на телеканале "Футбол 2".

Мы уже рассказывали, какой результат устроит Украину в матче Босния – Финляндия.

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Финляндия занимает третье место в турнирной таблице группы D, отставая от Украины на один балл. Команда Боснии и Герцеговины идет четвертой, у нее на два очка меньше, чем у нашей команды. Но подопечные Александра Петракова провели на один матч больше.