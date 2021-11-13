13 листопада 16:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
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Боснія – Фінляндія: де і о котрій дивитися дуже важливий для України матч

Любомир Луканюк
13 листопада, 14:50
Після цього матчу стане відомо, що знадобиться українській команді в останньому турі кваліфікації ЧС-2022

Тренування боснійської команди. Фото facebook.com/nfsbih

Збірна України пропускає сьогоднішній відбірковий день ЧС-2022. Але для вболівальників та команди він дуже важливий. Адже грають наші прямі конкуренти за вихід на чемпіонат світу.

Комп'ютер уже вирахував наші шанси потрапити до Катару. Але багато залежатиме, як закінчиться гра в Боснії.

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Матч Боснія – Фінляндія розпочнеться незвичайно рано, о 16:00. Пряма трансляція буде на телеканалі "Футбол-2".

Ми вже розповідали, який результат влаштує Україну у матчі Боснія – Фінляндія.

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Фінляндія посідає третє місце у турнірній таблиці групи D, відстаючи від України на один бал. Команда Боснії та Герцеговини йде четвертою, у неї на два очки менше, ніж у нашої команди. Але підопічні Олександра Петракова провели на один матч більше.