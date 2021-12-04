4 декабря 14:00
Верес 0
Динамо 3
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
4 декабря 19:00
Рома --
Интер --
4 декабря 19:30
Боруссия Д --
Бавария --
4 декабря 21:45
Наполи --
Аталанта --
5 декабря 21:45
Ювентус --
Дженоа --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
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Боруссия – Бавария: во сколько и где смотреть центральный матч тура чемпионата Германии

Сергей Шаховец
4 декабря, 16:42
В субботу, 4 декабря, состоится центральный матч 14-го тура чемпионата Германии: Боруссия Дортмунд на стадионе "Сигнал Идуна Парк" встретится с Баварией. Поединок можно будет смотреть по ТВ и в интернете

Боруссия VS Бавария / Фото: Reuters

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени. Мы проведем мультимедийную онлайн-трансляцию матча Боруссия Д – Бавария.

Список трансляций матча Боруссия – Бавария в списке ниже.

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Дормундский и мюнхенский клубы ведут борьбу за чемпионство в Германии. Команды в турнирной таблице разделяет всего одно очко.

Если в сегодняшнем матче победу одержат "шмели", то они выйдут на первое место в Бундеслиге.

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Бавария девять сезонов подряд становится чемпионом Германии. Боруссия последний раз выигрывала титул в 2012 году.

Всего у Баварии 31 титул. У Боруссии – 8.

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В прошлом туре Боруссия на выезде обыграла Вольфсбург со счетом 3:1. Третий гол в матче забил норвежский вундеркинд "шмелей" Эрлинг Холанд, установивший уникальный рекорд. Он стал самым молодым игроком чемпионата Германии, которому удалось забить 50 голов.

Эрлинг Холанд / Фото: REUTERS

Мюнхенская Бавария в 13-м туре минимально обыграла аутсайдера Бундеслиги Арминию 1:0. Гол у баварцев на счету Лероя Сане, забившего свой четвертый мяч с начала чемпионата.

Кто фаворит

Аналитики букмекерских конторах считают, что шансы набрать три очка в этом матче выше у гостей. Котировки на победу Баварии – 1.85, на ничью – 4.30, на победу Боруссии – 3.80.