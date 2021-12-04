4 грудня 14:00
Верес 0
Динамо 3
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
4 грудня 19:00
Рома --
Інтер --
4 грудня 19:30
Боруссія Д --
Баварія --
4 грудня 21:45
Наполі --
Аталанта --
5 грудня 21:45
Ювентус --
Дженоа --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Боруссія – Баварія: о котрій і де дивитись центральний матч туру чемпіонату Німеччини

Сергій Шаховець
4 грудня, 16:42
У суботу, 4 грудня, відбудеться центральний матч 14-го туру чемпіонату Німеччини: Боруссія Дортмунд на стадіоні "Зігналь Ідуна Парк" зустрінеться з Баварією. Поєдинок можна буде дивитися по ТБ та в інтернеті

Боруссія VS Баварія / Фото: Reuters

Поєдинок розпочнеться о 19:30 за київським часом. Ми проведемо мультимедійну онлайн-трансляцію матчу Боруссія Д – Баварія.

Список трансляцій матчу Боруссія – Баварія у списку нижче.

Реклама

  • Setanta Sports+

Дормундський та мюнхенський клуби ведуть боротьбу за чемпіонство в Німеччині. Команди у турнірній таблиці поділяє лише одне очко.

Якщо у сьогоднішньому матчі перемогу здобудуть "джмелі", то вони вийдуть на перше місце у Бундеслізі.

Реклама

Баварія дев'ять сезонів поспіль стає чемпіоном Німеччини. Боруссія востаннє вигравала титул 2012 року.

Загалом у Баварії 31 титул. У Борусії – 8.

Реклама

Минулого туру Боруссія на виїзді обіграла Вольфсбург з рахунком 3:1. Третій гол в матчі забив норвезький вундеркінд "джмелів" Ерлінг Голанд, який встановив унікальний рекорд. Він став наймолодшим гравцем чемпіонату Німеччини, якому вдалося забити 50 голів.

Ерлінг Голанд / Фото: REUTERS

Мюнхенська Баварія у 13-му турі мінімально обіграла аутсайдера Бундесліги Вірменію 1:0. Гол у баварців на рахунку Лероя Сане, який забив свій четвертий м'яч з початку чемпіонату.

Хто фаворит

Аналітики букмекерських контор вважають, що шанси набрати три очки у цьому матчі вище у гостей. Котирування на перемогу Баварії – 1.85, на нічию – 4.30, на перемогу Борусії – 3.80.