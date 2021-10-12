12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
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Борьба за Евро-2028 стартовала! Названы критерии отбора

Любомир Луканюк
12 октября, 18:20
УЕФА готов рассмотреть совместные заявки на проведение чемпионата Европы лишь при условии территориальной близости стран

Италия выиграла Евро-2020 и готова побороться за Евро-2028 / Фото: Reuters

C сегодняшнего дня и до 23 марта 2022 года футбольные ассоциации Европы могут подавать заявки на проведение Евро-2028. Ранее УЕФА презентовал логотип Евро-2024.

УЕФА готов рассмотреть совместные заявки на проведение Евро от нескольких стран лишь при условии географической территориальной близости этих государств.

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Для подачи заявки на проведение Евро-2028 заинтересованным странам необходимо будет предоставить 10 стадионов следующей вместимости:

  • Не менее 60 000 зрителей – минимум 1 стадион
  • Не менее 50 000 зрителей – минимум 1 стадион, но предпочтительно 2 стадиона
  • Не менее 40 000 зрителей – минимум 4 стадиона
  • Не менее 30 000 зрителей – минимум 3 стадиона

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Ранее были заинтересованы в проведении Евро-2028 – Англия, Турция, Италия, а также несколько совместных заявок – Испании и Португалии; Румынии, Греции, Болгарии и Сербии; Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии.

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Место проведения чемпионата Европы по футболу 2028 года будет определено следующей осенью.

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