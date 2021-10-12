12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
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Боротьба за Євро-2028 стартувала! Названі критерії відбору

Любомир Луканюк
12 жовтня, 18:20
УЄФА готовий розглянути спільні заявки на проведення чемпіонату Європи лише за умови територіальної близькості країн

Італія виграла Євро-2020 і готова поборотися за Євро-2028 / Фото: Reuters

C сьогоднішнього дня і до 23 березня 2022 року футбольні асоціації Європи можуть подавати заявки на проведення Євро-2028. Раніше УЄФА презентував логотип Євро-2024.

УЄФА готовий розглянути спільні заявки на проведення Євро від декількох країн лише за умови географічної територіальної близькості цих держав.

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Для подачі заявки на проведення Євро-2028 зацікавленим країнам необхідно буде надати 10 стадіонів наступної місткості:

  • Не менше 60 000 глядачів – мінімум 1 стадіон
  • Не менше 50 000 глядачів – мінімум 1 стадіон, але переважно 2 стадіони
  • Не менше 40 000 глядачів – мінімум 4 стадіони
  • Не менше 30 000 глядачів – мінімум 3 стадіони

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Раніше були зацікавлені в проведенні Євро-2028 – Англія, Туреччина, Італія, а також кілька спільних заявок – Іспанії та Португалії; Румунії, Греції, Болгарії та Сербії; Данії, Швеції, Норвегії та Фінляндії.

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Місце проведення чемпіонату Європи з футболу 2028 року буде визначено наступної осені.

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