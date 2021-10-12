Боротьба за Євро-2028 стартувала! Названі критерії відбору

Італія виграла Євро-2020 і готова поборотися за Євро-2028 / Фото: Reuters

C сьогоднішнього дня і до 23 березня 2022 року футбольні асоціації Європи можуть подавати заявки на проведення Євро-2028. Раніше УЄФА презентував логотип Євро-2024.

УЄФА готовий розглянути спільні заявки на проведення Євро від декількох країн лише за умови географічної територіальної близькості цих держав.

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Для подачі заявки на проведення Євро-2028 зацікавленим країнам необхідно буде надати 10 стадіонів наступної місткості:

Не менше 60 000 глядачів – мінімум 1 стадіон

Не менше 50 000 глядачів – мінімум 1 стадіон, але переважно 2 стадіони

Не менше 40 000 глядачів – мінімум 4 стадіони

Не менше 30 000 глядачів – мінімум 3 стадіони

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Раніше були зацікавлені в проведенні Євро-2028 – Англія, Туреччина, Італія, а також кілька спільних заявок – Іспанії та Португалії; Румунії, Греції, Болгарії та Сербії; Данії, Швеції, Норвегії та Фінляндії.

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Місце проведення чемпіонату Європи з футболу 2028 року буде визначено наступної осені.