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Больше не Кот. Александр Усик назвал свое новое прозвище

Андрей Трофимов
4 мая, 13:39
Боксер рассказал, как называют его близкие люди из-за способности максимально абстрагироваться от происходящего вокруг

Александр Усик - чемпион WBA, IBF, WBO, IBO / Фото: Reuters

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик перестал следить за войной в Украине.

Боксер сейчас за границей готовится к реваншу с Энтони Джошуа. И рассказал, что ему помогает сосредоточиться на поединке.

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"В узких кругах некоторые люди называют меня мистер Фрост. Я умею отключаться от определенных вещей, которые мешают мне достигать цели.

А то, что происходит сейчас в Украине, будет очень сильно мотивировать меня в зале. Каждый день своих тренировок, вставая утром рано, после молитвы я мотивируюсь тем, что должен помочь своим людям, своей стране порадоваться", – сказал Александр Усик в интервью каналу Blockasset.

Напомним, что в боксе у Усика прозвище Кот. Он даже так называет себя в соцсетях.

Ранее мы писали, что Александр Усик готовится к поединку с Энтони Джошуа вместе со своим сыном.