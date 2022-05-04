Больше не Кот. Александр Усик назвал свое новое прозвище

Александр Усик - чемпион WBA, IBF, WBO, IBO / Фото: Reuters

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик перестал следить за войной в Украине.

Боксер сейчас за границей готовится к реваншу с Энтони Джошуа. И рассказал, что ему помогает сосредоточиться на поединке.

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"В узких кругах некоторые люди называют меня мистер Фрост. Я умею отключаться от определенных вещей, которые мешают мне достигать цели. А то, что происходит сейчас в Украине, будет очень сильно мотивировать меня в зале. Каждый день своих тренировок, вставая утром рано, после молитвы я мотивируюсь тем, что должен помочь своим людям, своей стране порадоваться", – сказал Александр Усик в интервью каналу Blockasset.

Напомним, что в боксе у Усика прозвище Кот. Он даже так называет себя в соцсетях.

Ранее мы писали, что Александр Усик готовится к поединку с Энтони Джошуа вместе со своим сыном.