Більше не Кіт. Олександр Усик назвав своє нове прізвисько

Олександр Усик - чемпіон WBA, IBF, WBO, IBO / Фото: Reuters

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик перестав стежити за війною в Україні.

Боксер зараз за кордоном готується до реваншу з Ентоні Джошуа. І розповів, що йому допомагає зосередитись на поєдинку.

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"У вузьких колах деякі люди називають мене містером Фростом. Я вмію відключатися від певних речей, які заважають мені досягати мети. А те, що відбувається зараз в Україні, дуже сильно мотивуватиме мене у залі. Щодня своїх тренувань, вставаючи вранці рано, після молитви я мотивуюся тим, що маю допомогти своїм людям, своїй країні порадіти", – сказав Олександр Усик в інтерв'ю каналу Blockasset.

Нагадаємо, що в боксі в Усика прізвисько Кіт. Він навіть так називає себе у соцмережах.

Раніше ми писали, що Олександр Усик готується до поєдинку з Ентоні Джошуа разом зі своїм сином.