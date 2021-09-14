Больше не хочу! Ласицкене сделала последнее заявление об объятиях с Магучих

Ярослава Магучих и Мария Ласицкене после финала соревнований на Олимпиаде-2020 / Фото: REUTERS

Скандал вспыхнул после того, как спортсменки обнимались на награждении во время Олимпиады в Токио. Обстановку накалял еще и тот факт, что обе спортсменки являются военнослужащими.

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А буквально на днях Ласицкене и Магучих снова попали на совместное фото. В Сети начали говорить о новых объятиях, но оказалось, что украинку обнимает другая спортсменка.

Ласицкене заявила, что больше не хочет говорить на эту тему, ведь она свое мнение высказала раньше.

"Я уже один раз ответила на этот вопрос и больше не хочу к этому возвращаться", – цитирует Марию ТАСС.

Ранее Ласицкене заявила, что скандал с объятиями не изменит ее отношения к украинкам.

"Самое главное, чтобы Ярославе и остальным украинским девочкам было спокойно и комфортно. Чтобы их никто не дергал. Все остальное не имеет значения. Никакие заявления не изменят моего теплого отношения и уважения к ним", – написала тогда россиянка.