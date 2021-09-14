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Більше не хочу! Ласіцкене зробила останню заяву про обійми з Магучіх

Олександр Трикіша
14 вересня, 11:05
Російська легкоатлетка Марія Ласіцкене вирішила поставити крапку в скандалі з обіймами з українкою Ярославою Магучіх. Олімпійська чемпіонка більше не буде говорити на цю тему

Ярослава Магучіх і Марія Ласіцкене після фіналу змагань на Олімпіаді-2020 / Фото: REUTERS

Скандал спалахнув після того, як спортсменки обіймалися на нагородження під час Олімпіади в Токіо. Обстановку розпалював ще і той факт, що обидві спортсменки є військовослужбовцями.

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А буквально днями Ласіцкене і Магучіх знову потрапили на спільне фото. У Мережі почали говорити про нові обійми, але виявилося, що українку обіймає інша спортсменка.

Ласіцкене заявила, що більше не хоче говорити на цю тему, адже вона свою думку висловила раніше.

"Я вже один раз відповіла на це питання і більше не хочу до цього повертатися", – цитує Марію ТАСС.

Раніше Ласіцкене заявила, що скандал з обіймами не змінить її ставлення до українок.

"Найголовніше, щоб Ярославі та іншим українським дівчатам було спокійно і комфортно. Щоб їх ніхто не смикав. Все інше не має значення.

Ніякі заяви не змінять мого теплого ставлення і поваги до них", – написала тоді росіянка.

Марія Ласіцкене і Ярослава Магучіх / Фото: Reuters

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