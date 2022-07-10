Болид Феррари загорелся на автодроме. Как испанский пилот сжег машину (видео)

Болид Карлоса Сайнса загорелся в концовке Гран-При Австрии

Сегодня состоялся 11-ый Гран-При Формулы-1 в сезоне 2022 года. Победителем гонки в Австрии стал пилот Феррари Шарль Леклер, который сумел опередить Макса Ферстаппена и удержать лидерство.

А вот другой гонщик итальянской команды до финиша так и не доехал. На 57 круге испанец шел третьим и предпринял попытку обогнать Ферстаппена. Похоже, перестарался.

Реклама

Однако двигатель не выдержал и загорелся. В итоге Карлос сошел с трассы, а автомобиль пришлось тушить от пожара. К счастью, гонщик не пострадал.

Отметим, что для Сайнса это уже четвертый сход в этом сезоне и он лидирует по этому показателю среди всех гонщиков (на пару с Чжоу Гуаню). Правда, при этом если испанец финишировал, то всегда в топ-четверке.

Реклама

Читайте также: Путинский подлиза внезапно осудил войну в Украине

Это позволяет пилоту Феррари находиться на 4 месте в личном зачете с показателем в 133 балла. Лидирует в рейтинге Макс Ферстаппен (208), опережающий Шарля Леклера на 38 очков.