Болід Феррарі спалахнув на автодромі. Як іспанський пілот спалив машину (відео)

Болід Карлоса Сайнса спалахнув наприкінці Гран-Прі Австрії

Сьогодні відбувся 11-ий Гран-Прі Формули-1 у сезоні 2022 року. Переможцем гонки в Австрії став пілот Феррарі Шарль Леклер, який зумів випередити Макса Ферстаппена та утримати лідерство.

А ось інший гонщик італійської команди до фінішу так і не доїхав. На 57 колі іспанець ішов третім і спробував обігнати Ферстаппена. Схоже, перестарався.

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Однак двигун не витримав і спалахнув. У результаті Карлос зійшов із траси, а автомобіль довелося гасити від пожежі. На щастя, гонщик не постраждав.

Зазначимо, що для Сайнса це вже четверте сходження цього сезону і він лідирує за цим показником серед усіх гонщиків (на пару з Чжоу Гуаню). Щоправда, якщо іспанець фінішував, то завжди в топ-четвірці.

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Це дозволяє пілоту Феррарі перебувати на 4 місці в особистому заліку з показником 133 бали. Лідирує в рейтингу Макс Ферстаппен (208), який випереджає Шарля Леклера на 38 очок.