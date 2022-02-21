Болгарские болельщики поддержали Украину (фото)

Фанаты в Болгарии поддержали Украину / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня
Болельщики клуба сначала прошлись маршем на стадион, а затем уже на трибуне развернули сине-желтое знамя.
"Поддержка Украины от Ультрас Левски", – подписали пост в Facebook.
Перед этим фаны Ливерпуля развернули сине-желтый флаг на матче АПЛ. Болельщики Ливерпуля провели акцию поддержки украинского государства на фоне угрозы российской агрессии.
А в Финляндии Украине посвятили победу над Россией на Олимпиаде-2022. Финны впервые в истории выиграли золотые медали хоккейного турнира.
Ситуация
- 20 февраля российские оккупанты продолжали нагнетать ситуацию на Донбассе. А российские СМИ — распространять фейковую информацию о том, что украинские военные якобы устроили массовые обстрелы оккупированной территории Донбасса.
- Госсекретарь Блинкен заявил, что США не будут вводить превентивные санкции против России, чтобы сохранить эффект сдерживания. На 24 февраля у него запланированы переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым при условии, что к этому времени Путин не начнет военную агрессию.
- Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в интервью Mail On Sunday рассказала, что нападением только на Украину власти России не удовлетворятся.