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5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
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Болгарские болельщики поддержали Украину (фото)

Александр Трикиша
21 февраля, 10:40
Болельщики болгарского клуба Левски вывесили флаг Украины на трибуне во время поединка чемпионата страны против Локомотива из Пловдива

Фанаты в Болгарии поддержали Украину / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Болельщики клуба сначала прошлись маршем на стадион, а затем уже на трибуне развернули сине-желтое знамя.

"Поддержка Украины от Ультрас Левски", – подписали пост в Facebook.

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Перед этим фаны Ливерпуля развернули сине-желтый флаг на матче АПЛ. Болельщики Ливерпуля провели акцию поддержки украинского государства на фоне угрозы российской агрессии.

А в Финляндии Украине посвятили победу над Россией на Олимпиаде-2022. Финны впервые в истории выиграли золотые медали хоккейного турнира.

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