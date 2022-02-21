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Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
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Болгарські вболівальники підтримали Україну (фото)

Олександр Трикіша
21 лютого, 10:40
Уболівальники болгарського клубу Левські вивісили прапор України на трибуні під час поєдинку чемпіонату країни проти Локомотива із Пловдіва

Фанати у Болгарії підтримали Україну / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Уболівальники клубу спочатку пройшлися маршем на стадіон, а потім уже на трибуні розгорнули синьо-жовтий прапор.

"Підтримка України від Ультрас Левські", – підписали пост у Facebook.

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Перед цим фани Ліверпуля розгорнули синьо-жовтий прапор на матчі АПЛ. Уболівальники Ліверпуля провели акцію підтримки української держави на тлі загрози російській агресії.

А у Фінляндії Україні присвятили перемогу над Росією на Олімпіаді-2022. Фіни вперше в історії виграли золоті медалі хокейного турніру.

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