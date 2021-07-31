Болельщики сорвали переход Зозули в португальский клуб

Переход украинского нападающего Романа Зозули в португальский клуб Эшторил оказался под угрозой срыва из-за позиции фанатов. Ранее Роману пришлось отказаться от контракта с Алькоркона

Роман Зозуля. Фото: albacetebalompie.es

Ранее появилась информация, что Зозуля подписал контракт с Эшторилом до 2022 года и будет выступать в элитном дивизионе Португалии.

Однако против новичка выступили болельщики Эшторила. Они подхватили истерию своих испанских коллег, обвиняющих Романа в фашизме.

Фанаты отправили письмо президенту Эшторила с угрозами, что они не будут приветствовать игрока и всячески проявлять свое недовольство во время матчей, если трансфер все же состоится, пишет AS.

Под давлением болельщиков руководство Эшторила отложило объявление о трансфере.

Напомним, с подобным отношением Роман Зозуля уже сталкивался в Испании. В 2017 году он должен был перейти в Райо Вальекано – фанаты этого клуба сорвали трансфер, обвинив украинца в ультраправых и нацистских взглядах.

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Роман Зозуля получил орден За заслуги ІІІ степени / Фото: Facebook

При этом в Украине в июне этого года Роман Зозуля получил орден "За заслуги" ІІІ степени за то, что не один год помогает нашим военным.