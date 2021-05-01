Боксерский ринг загорелся перед боем из-за неудачного пиротехнического шоу

Перед боксерским поединком в Египте устроили пиротехническое шоу, в результате которого загорелся ринг. Искры попали на обшивку ринга и вызвали пожар

Организаторы боя за титул чемпиона Египта в суперсреднем весе решили сделать шоу более эффектным и перед началом поединка устроили пиротехническое шоу, но немного переборщили в своем стремлении и подожгли ринг.

Пока боксеры получали указания от рефери в центре ринга, одна из его стоек воспламенилась, из-за чего старт боя пришлось немного перенести. Хотя, учитывая, что творилось вокруг ринга, удивительно, что организаторы отделались лишь таким легким инцидентом.

Смотрите яркие нокауты: