Боксера стошнило прямо на ринге во время боя с россиянином

Боксера из США Майкла Брука Уильямса стошнило прямо на ринге в поединке против Виталия Губкина. Перед этим боксер пропустил болезненный удар по печени

Российский боксер Виталий Губкин одержал легкую победу над американцем Майклом Бруком Уильямсом уже во втором раунде, однако этот бой запомнит надолго.

По ходу второго раунда Губкин отправил соперника в нокдаун ударом в челюсть. Уильямс намеревался быстро подняться на ноги, однако неожиданно боксера вырвало прямо на ринг. Увидев происходящее, рефери тут же остановил поединок.

Вероятно, такую реакцию организма вызвал сильный удар по печени, который Майкл пропустил в первом раунде.

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