Били футболистов и жгли трибуны. Французские фанаты устроили хаос на стадионе

Болельщики Сент-Этьена в бешенстве от вылета своей команды / Фото: Коллаж: Сегодня

В европейских чемпионатах определились участники первенств будущего сезона. Во французской Лиге 1 повысились в классе Тулуза и Аяччо, а вот еще одно место должны были разыграть Сент-Этьен (18-е место Лиги 1) и Осер (3-е место Лиги 2).

Читайте также: Скандальное решение УЕФА: пособников агрессора допустили в еврокубки

Реклама

Оба матча соперников завершились вничью со счетом 1:1. Судьбу путевки определила серия пенальти, в которой точнее были футболисты Осера.

Лига 1. Плей-офф

Сент-Этьен – Осер – 1:1 (пенальти – 4:5)

Реклама

Голы: Камара, 76 – Сахи, 51

После последнего удара с одиннадцатиметрового, игроки Осера начали праздновать возвращение в элиту. В этот момент на поле выбежали фанаты Сент-Этьена, которые начали нападать на футболистов.

Реклама

Разъяренные неудачей своих любимцев болельщики стали забрасывать файерами трибуны и полицейских, пытавшихся остановить хаос.

Правоохранительные органы вынуждены были применить против нарушителей слезоточивый газ. В конце концов, полиция смогла остановить безумие и вывести болельщиков с поля. Французской пожарной службе пришлось тушить пожары, которые устроили фанаты, поджигавшие сиденья на трибунах.

Добавим, что Сент-Этьен играл в элите чемпионата Франции 18 лет. А вот Осер вернулся в Лигу 1 спустя десять лет.

Напомним, что во время финала Лиги чемпионов в Париже произошли беспорядки у входа на стадион "Парк де Пренс". Начало матча Ливерпуль – Реал было отложено на 35 минут, а причиной задержки поединка назвали фальшивые билеты у фанатов мерсисайдцев.