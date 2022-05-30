Били футболістів та палили трибуни. Французькі фанати влаштували хаос на стадіоні

Вболівальники Сент-Етьєна в сказі від вильоту своєї команди / Фото: Колаж: Сьогодні

У європейських чемпіонатах визначились учасники першостей майбутнього сезону. У французькій Лізі 1 підвищилися в класі Тулуза та Аяччо, а ось ще одне місце мали розіграти Сент-Етьєн (18-е місце Ліги 1) та Осер (3-е місце Ліги 2).

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Обидва матчі суперників завершилися внічию з рахунком 1:1. Долю путівки визначила серія пенальті, в якій точнішими були футболісти Осера.

Ліга 1. Плей-оф

Сент-Етьєн – Осер – 1:1 (пенальті – 4:5)

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Голи: Камара, 76 – Сахі, 51

Після останнього удару з одинадцятиметрового гравці Осера почали святкувати повернення в еліту. У цей момент на поле вибігли фанати Сент-Етьєна, які почали нападати на футболістів.

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Розлючені невдачею своїх улюбленців уболівальники стали закидати фаєрами трибуни та поліцейських, які намагалися зупинити хаос.

Правоохоронці змушені були застосувати проти порушників сльозогінний газ. Зрештою, поліція змогла зупинити божевілля та вивести вболівальників із поля. Французькій пожежній службі довелося гасити пожежі, які влаштували фанати, що підпалювали сидіння на трибунах.

Додамо, що Сент-Етьєн грав у еліті чемпіонату Франції 18 років. А ось Осер повернувся до Ліги 1 через десять років.

Нагадаємо, що під час фіналу Ліги чемпіонів у Парижі відбулися заворушення біля входу на стадіон "Парк де Пренс". Початок матчу Ліверпуль – Реал було відкладено на 35 хвилин, а причиною затримки поєдинку назвали фальшиві квитки у фанатів мерсисайдців.