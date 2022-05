Початок фінального матчу Ліги чемпіонів сезону 2021/22 було затримано на більш ніж пів години. Причиною стали заворушення біля входу на стадіон "Парк де Пренс".

Тисячі фанатів Ліверпуля не змогли вчасно потрапити на стадіон через проблеми з роботою турнікетів. Поліція змушена була застосувати сльозогінний газ, щоб утихомирити вболівальників.

Сьогодні УЄФА виступив із заявою про події перед фіналом ЛЧ. Причиною заворушень стали фальшиві квитки у вболівальників Ліверпуля.

Сподіватимемося, що слідство встановить причину появи величезної кількості підроблених квитків. Враховуючи вибух зловтіхи в російських ЗМІ, дуже схоже саме там було вигідно створити хаос під час фіналу Ліги чемпіонів.

Champions League Final doesn't look like much craic at the minute. pic.twitter.com/6UVfWY23Ml