Чиї вуха стирчать за заворушеннями в Парижі? УЄФА назвав причину затримки фіналу ЛЧ

Вирішальний матч за головний єврокубковий трофей запам'ятався не лише неймовірною грою Реала та Ліверпуля, а ще й неналежною організацією самого поєдинку

Уболівальники Ліверпуля шоковані діями поліції / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Початок фінального матчу Ліги чемпіонів сезону 2021/22 було затримано на більш ніж пів години. Причиною стали заворушення біля входу на стадіон "Парк де Пренс".

Тисячі фанатів Ліверпуля не змогли вчасно потрапити на стадіон через проблеми з роботою турнікетів. Поліція змушена була застосувати сльозогінний газ, щоб утихомирити вболівальників.

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Сьогодні УЄФА виступив із заявою про події перед фіналом ЛЧ. Причиною заворушень стали фальшиві квитки у вболівальників Ліверпуля.

"Перед початком гри турнікети на стадіоні виявилися заблоковані тисячами вболівальників, які купили підроблені квитки, що під час проходу не спрацювали. Це призвело до скупчення фанатів, які намагалися потрапити всередину. Як результат, початок матчу було відкладено на 35 хвилин, щоб якнайбільше вболівальників зі справжніми квитками змогли увійти на стадіон. Після початку матчу кількість фанатів біля стадіону продовжувала зростати, тому поліція розігнала їх сльозогінним газом та витіснила зі стадіону. УЄФА співчуває тим, хто постраждав у цих подіях, і терміново розгляне ці питання разом з французькою поліцією та владою, а також із Федерацією футболу Франції", – йдеться у повідомленні, опублікованому на офіційному сайті УЄФА.

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Сподіватимемося, що слідство встановить причину появи величезної кількості підроблених квитків. Враховуючи вибух зловтіхи в російських ЗМІ, дуже схоже саме там було вигідно створити хаос під час фіналу Ліги чемпіонів.

Champions League Final doesn't look like much craic at the minute. pic.twitter.com/6UVfWY23Ml - Eighteen88.co.uk (@CelticExchange) May 28, 2022

Зазначимо, що спочатку фінал Ліги чемпіонів мав відбутися у Санкт-Петербурзі. Але через воєнну агресію Росії УЄФА забанив усі міжнародні футбольні турніри в країні-агресорі.

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