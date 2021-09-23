Бил головой по мячу и вот... У победителя Кубка УЕФА поздняя стадия слабоумия

Джо Кинниру - 74 года / Фото: Getty Images

У 74-летнего ирландского специалиста Джо Киннира, возглавлявшего ранее Ньюкасл и сборную Индии и известного по выступлениям в 1960-1970-х годах за Тоттенхэм Хотспур, выявлена поздняя стадия деменции (приобретенного слабоумия).

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Об этой проблеме высказалась семья знаменитого экс-футболиста, выигрывавшего Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Англии и Кубок УЕФА.

"Грустно видеть, как много бывших игроков борются с деменцией. Это просто ужасно. Многие страхуют футболистов от травм, так почему бы не ввести обязательное страхование от подобных болезней? В футболе достаточно денег, чтобы помогать тем, кто в них нуждается. Функционеры обязаны предпринять дальнейшие шаги, чтобы сделать игру более безопасной для тех, кто играет сейчас и в будущем уйдет на пенсию. Этот разговор даже не конкретно о нас – это о футболе в целом", – приводит жены Киннира The Telegraph.

У Джо Киннира была диагностирована агрессивная форма сосудистой деменции с ранним началом в 2015 году – уже через год после ухода из Ньюкасла. К настоящему моменту заболевание перешло в позднюю стадию.

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Отметим, что ранее группа экспертов из Университета Глазго провела исследование о связи между ударами головой по мячу и повреждениями мозга. Его результаты показали, что у экс-футболистов риск умереть от деменции в 3,5 раза больше, чем у людей других профессий.