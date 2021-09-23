Бив головою по м'ячу і ось... У переможця Кубка УЄФА пізня стадія слабоумства

Джо Кінніру 74 роки / Фото: Getty Images

У 74-річного ірландця Джо Кінніра, який очолював раніше Ньюкасл і збірну Індії та виступав у 1960-1970-х роках за Тоттенгем Готспур, виявлена пізня стадія деменції (набутого слабоумства).

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Щодо цієї проблеми висловилася родина знаменитого ексфутболіста, котрий вигравав Кубок Англії, Кубок англійської ліги, Суперкубок Англії і Кубок УЄФА.

"Сумно бачити, як багато колишніх гравців борються з деменцією. Це просто жахливо. Футболістів страхують від травм, то чому б не запровадити обов'язкове страхування від подібних хвороб? У футболі досить грошей, щоб допомагати тим, хто цього потребує. Функціонери зобов'язані вжити заходів, щоб зробити гру безпечнішою для тих, хто грає зараз і в майбутньому піде на пенсію. Ця розмова навіть не конкретно про нас – це про футбол загалом", – наводить слова дружини Кінніра The Telegraph.

У Джо Кінніра діагностували агресивну форму судинної деменції з раннім початком у 2015 році – вже за рік після відходу з Ньюкасла. Наразі захворювання перейшло в пізню стадію.

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Відзначимо, що раніше група експертів з Університету Глазго провела дослідження про зв'язок між ударами головою по м'ячу і ушкодженнями мозку. Його результати засвідчили, що у ексфутболістів ризик померти від деменції в 3,5 раза вищий, ніж у людей інших професій.