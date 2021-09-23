22 вересня 21:00
Шахтар 3
Динамо 0
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Бив головою по м'ячу і ось... У переможця Кубка УЄФА пізня стадія слабоумства

Андрій Трофімов
23 вересня, 11:02
Сім'я знаменитого ірландця Джо Кінніра б'є на сполох: "Чому багаті футбольні клуби не страхують гравців від деменції?"

Джо Кінніру 74 роки / Фото: Getty Images

У 74-річного ірландця Джо Кінніра, який очолював раніше Ньюкасл і збірну Індії та виступав у 1960-1970-х роках за Тоттенгем Готспур, виявлена пізня стадія деменції (набутого слабоумства).

Читайте також: Послизнувся на рекламній наліпці і не встав: мерзенна травма зоряного баскетболіста

Щодо цієї проблеми висловилася родина знаменитого ексфутболіста, котрий вигравав Кубок Англії, Кубок англійської ліги, Суперкубок Англії і Кубок УЄФА.

"Сумно бачити, як багато колишніх гравців борються з деменцією. Це просто жахливо. Футболістів страхують від травм, то чому б не запровадити обов'язкове страхування від подібних хвороб? У футболі досить грошей, щоб допомагати тим, хто цього потребує. Функціонери зобов'язані вжити заходів, щоб зробити гру безпечнішою для тих, хто грає зараз і в майбутньому піде на пенсію. Ця розмова навіть не конкретно про нас – це про футбол загалом", – наводить слова дружини Кінніра The Telegraph.

У Джо Кінніра діагностували агресивну форму судинної деменції з раннім початком у 2015 році – вже за рік після відходу з Ньюкасла. Наразі захворювання перейшло в пізню стадію.

Читайте також: Гриз морквину: найбезглуздіша травма у світовому футболі

Відзначимо, що раніше група експертів з Університету Глазго провела дослідження про зв'язок між ударами головою по м'ячу і ушкодженнями мозку. Його результати засвідчили, що у ексфутболістів ризик померти від деменції в 3,5 раза вищий, ніж у людей інших професій.

Читайте також:

Реклама