Безжалостная! Горячее селфи Дарьи Белодед в мини-лифчике

Двукратная чемпионка мира по дзюдо во время турецкого этапа подготовки к Олимпиаде сделала паузу, чтобы побаловать своих поклонников откровенным снимком

Дарья Белодед / Фото: Instagram

Безжалостная жара, которая стоит в эти дни в турецком Белеке, заставила олимпийскую надежду Украины Дарью Белодед снять с себя всю верхнюю одежду.

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Как результат, 20-летняя спортсменка, готовящаяся в Анталье к Играм в Токио, побаловала фолловеров одним из своих самых горячих селфи – в одних только трусиках, мини-лифчике и оригинальной черной шляпке, защищающей красотку от солнечного удара в "плюс 27".

Огненный снимок из Турции двукратная чемпионка мира по дзюдо разместила в своих инстаграм-историях.

Впрочем, не шляпкой единой. Еще одним спасением от жары для Белодед стал бассейн, в который она с превеликим удовольствием окунулась.

Ранее мы писали, что на заявление тренера о проблемах с лишним весом Дарья Белодед ответила своим фото. Глядя на него, можно сказать лишь одно: "Ничего лишнего. Идеальная!"

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Напомним, на недавнем чемпионате Европы украинская спортсменка пробилась в финал, но не смогла выйти на поединок за "золото" из-за травмы, которую Дарье Белодед нанесла россиянка.