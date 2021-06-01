Безработный Хачериди отдыхает с красоткой-брюнеткой на Мальдивах

Уже полгода бывший защитник киевского Динамо нигде не играет, получая удовольствие от жизни вне футбола – смотрите, с кем Евгений нежится на берегу Индийского океана

Хачериди, его жена и дети / Фото: Instagram

Бывший защитник киевского Динамо Евгений Хачериди уже полгода остается безработным после того, как с ним в рамках оптимизации бюджета разорвали контракт в Динамо Брест.

Тем не менее футболист, которому в июле исполнится 34, не унывает, наслаждаясь жизнью вне футбола.

Супруга Хачериди Виктория поделилась в Instagram снимком их совместного отдыха на Мальдивах, на котором Евгений заключил в объятия жену-брюнетку.

По фото видно – и Евгению, и Виктории сейчас хорошо.

"Я тебя очень сильно люблю", – призналась Евгению в подписи к этому фото Виктория

А ее подруга Анна Кравец оставила под снимком эмоциональный комментарий ("С ума сойти") и пять сердечек.

Отметим, что накануне трехлетний сын Кравца сделал комплимент фигуре жены Хачериди. И вправду, устами детей глаголет истина.

Добавим, что аналитики портала Tranfermarkt оценивают Хачериди в 350 тысяч евро. А сам игрок ранее утверждал, что сейчас легко мог бы играть в основе Динамо Киев – при условии, что прошел бы сборы и поднабрал "физики".

Смотрите, как Хачериди забивал за киевское Динамо