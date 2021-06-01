Безработный Хачериди отдыхает с красоткой-брюнеткой на Мальдивах

Хачериди, его жена и дети / Фото: Instagram
Бывший защитник киевского Динамо Евгений Хачериди уже полгода остается безработным после того, как с ним в рамках оптимизации бюджета разорвали контракт в Динамо Брест.
Тем не менее футболист, которому в июле исполнится 34, не унывает, наслаждаясь жизнью вне футбола.
Супруга Хачериди Виктория поделилась в Instagram снимком их совместного отдыха на Мальдивах, на котором Евгений заключил в объятия жену-брюнетку.
По фото видно – и Евгению, и Виктории сейчас хорошо.
"Я тебя очень сильно люблю", – призналась Евгению в подписи к этому фото Виктория
А ее подруга Анна Кравец оставила под снимком эмоциональный комментарий ("С ума сойти") и пять сердечек.
Отметим, что накануне трехлетний сын Кравца сделал комплимент фигуре жены Хачериди. И вправду, устами детей глаголет истина.
Добавим, что аналитики портала Tranfermarkt оценивают Хачериди в 350 тысяч евро. А сам игрок ранее утверждал, что сейчас легко мог бы играть в основе Динамо Киев – при условии, что прошел бы сборы и поднабрал "физики".
Смотрите, как Хачериди забивал за киевское Динамо
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