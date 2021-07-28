Без Верняева никак! Украинские гимнасты не попали в ТОП-10 в индивидуальном многоборье

Илья Ковтун и Петр Пахнюк заняли 11-е и 19-е места соответственно. Олимпийским чемпионом стал 19-летний японец Дайки Хашимото

Выступление Петра Пахнюка на Олимпиаде / Фото: Reuters

Украинские гимнасты не попали в ТОП-10 в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

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В финале Украину представляли Илья Ковтун и Петр Пахнюк, которые заняли 11-е и 19-е места соответственно. Илья набрал 83.797 балла, у Петра – 81.265.

Илья Ковтун занял 11-е место в многоборье / Фото: Reuters

Олимпийским чемпионом стал 19-летний японец Дайки Хашимото, серебряную медаль выиграл китаец Сяо Жотен, а бронзовая награда у представителя команды ОКР Никиты Нагорного.

Новоиспеченный олимпийский чемпион Даики Хашимото / Фото: Reuters

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Добавим, что Пахнюк 3 августа еще выступит в финале на брусьях. Сегодня он выступил на этом снаряде неудачно, допустив ошибку. А для Ковтуна Олимпиада закончилась.

Напомним, серебряный призер Олимпийских игр-2016 в многоборье Олег Верняев не выступает в Токио из-за положительного допинг-теста на мельдоний.

Ранее чемпион Европы Игорь Радивилов не попал в финал Олимпиады в своем коронном опорном прыжке, допустив во время приземления серьезную ошибку.

Игорь Радивилов / Фото: Reuters

Все результаты украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио собраны в нашем специальном разделе, где отдельно отмечаются медалисты.

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