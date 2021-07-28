Без Верняєва ніяк! Українські гімнасти не потрапили до ТОП-10 в індивідуальному багатоборстві

Ілля Ковтун та Петро Пахнюк зайняли 11-те і 19-те місця відповідно. Олімпійським чемпіоном став 19-річний японець Дайкі Гашимото

Виступ Петра Пахнюка на Олімпіаді / Фото: Reuters

Українські гімнасти не потрапили до ТОП-10 в індивідуальному багатоборстві на Олімпійських іграх в Токіо.

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У фіналі Україну представляли Ілля Ковтун та Петро Пахнюк, які зайняли 11-те і 19-те місця відповідно. Ілля набрав 83.797 бала, у Петра – 81.265.

Ілля Ковтун зайняв 11-те місце в багатоборстві / Фото: Reuters

Олімпійським чемпіоном став 19-річний японець Дайкі Гашимото, срібну медаль виграв китаєць Сяо Жотен, а бронзова нагорода у представника команди ОКР Микити Нагорного.

Новоспечений олімпійський чемпіон Дайкі Гашимото / Фото: Reuters

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Додамо, що Пахнюк 3 серпня ще виступить у фіналі на брусах. Сьогодні він виступив на цьому снаряді невдало, припустившись помилки. А для Ковтуна Олімпіада закінчилася.

Нагадаємо, срібний призер Олімпійських ігор-2016 в багатоборстві Олег Верняєв не виступає в Токіо через позитивний допінг-тест на мельдоній.

Раніше чемпіон Європи Ігор Радівілов не потрапив до фіналу Олімпіади в своєму коронному опорному стрибку, допустивши під час приземлення серйозну помилку.

Ігор Радівілов / Фото: Reuters

Всі результати українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо зібрані в нашому спеціальному розділі, де окремо відзначаються медалісти.

Також на нашому сайті ви можете дізнатися повний розклад Олімпіади-2020, де вказано київський час стартів змагань.

Крім цього, на нашому сайті є актуальна таблиця медалей Олімпіади-2020, яка оновлюється після кожного змагання.