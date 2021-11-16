Без потерь не обошлось. В матче с сербами Ротань надеется на фартовую арену

Сборная Украины U-21 / Фото: УАФ

Во вторник, 16 ноября, украинских болельщиков ожидают два супер-матча: команда Петракова сыграет против Боснии, а подопечные Ротаня сразятся во Львове с Сербией. Онлайн Босния – Украина есть на нашем сайте.

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В преддверии матча с сербами главный тренер сине-желтых Руслан Ротань рассказал пресс-службе УАФ о подготовке к поединку.



Руслан Петрович, завтра у молодежной сборной Украины последний в этом году и в целом один из самых ответственных поединков отборочного турнира Евро-2023 (U-21). В каком состоянии команда подходит к матчу с сербами?

- Действительно, игра с сербами будет для сборной Украины принципиальной и ключевой. Сербия – сильный оппонент как в командных действиях, так и в индивидуальных. Игроки этой команды хорошо работают с мячом. Мы смотрели много матчей, поэтому изучили сильные и слабые стороны.



Что касается нашей команды, то, прежде всего, нужно было хорошо восстановиться психологически после матча в Северной Македонии. Игра нам давалась, мы должны были еще в первом тайме закрывать вопрос о победителе, но когда пропустили, где-то минут 15 приходили в сознание. Затем снова начали создавать моменты и были близки к успеху, но, к сожалению, выиграть не удалось.





Молодежка в каждом матче создает достаточно голевых моментов, но голами не очень радует. Проблема с нападающими?

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– Все дело в реализации, на днях данному аспекту было уделено много внимания. Надеюсь, в завтрашнем матче мы увидим то, что наработали.



Существенно ли изменилась в игровом плане сборная Сербии после первой очной встречи в сентябре?

– Да. Сейчас это несколько другая команда, у них поменялся главный тренер. Сербы стали больше играть вертикально за счет длинных передач.





Вы говорили, что это наш главный конкурент в борьбе за второе место. Франция – вне конкуренции?

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– Я сказал, что главными претендентами на выход из группы будут Франция, Украина и Сербия, а также попьющая крови у всех Северная Македония.



Все ли в команде здоровы?

– К сожалению, без травм не обошлось. В ближайшем матче мы не сможем рассчитывать на Александра Назаренко и Владимира Бражко.





"Арена Львов" – фартовый стадион для главной команды страны. Завтра на матче будет разрешено присутствие болельщиков. Как это принципиально для футболистов?

– Поддержка зрителей всегда важна, а в таких противостояниях тем более. Мы будем рады, если болельщиков будет больше. Молодежная сборная Украины постарается не подвести.

Добавим, что матч против сборной Сербии состоится во Львове на "Арене Львов". Начало в 18:00.

Первый поединок этих соперником завершился победой "сине-желтой" дружины со счетом 1:0. В турнирной таблице "молодежка" Украины занимает второе место с 10-ю набранными очками. Сербия имеет в своем активе 5 баллов и занимает пятую строчку.