16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
16 листопада 21:45
Фінляндія --
Франція --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
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Без втрат не обійшлося. У матчі із сербами Ротань сподівається на фартову арену

Сергій Шаховець
16 листопада, 15:11
Молодіжна збірна України сьогодні проведе ключовий поєдинок проти команди Сербії у відборі на Євро-2023

Збірна України U-21 / Фото: УАФ

У вівторок, 16 листопада, на українських уболівальників очікують два супер-матчі: команда Петракова зіграє проти Боснії, а підопічні Ротаня змагатимуться у Львові з Сербією. Онлайн Боснія – Україна є на нашому сайті.

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Напередодні матчу із сербами головний тренер синьо-жовтих Руслан Ротань розповів прес-службі УАФ про підготовку до поєдинку.

Руслане Петровичу, завтра у молодіжної збірної України останній цього року і загалом один із найвідповідальніших поєдинків відбіркового турніру Євро-2023 (U-21). У якому стані команда підходить до матчу із сербами?

- Справді, гра із сербами буде для збірної України принциповою та ключовою. Сербія — сильний опонент як у командних діях, так і в індивідуальних. Гравці цієї команди добре працюють із м'ячем. Ми дивилися багато їхніх матчів, тому вивчили сильні та слабкі сторони.

Щодо нашої команди, то насамперед потрібно було добре відновитися психологічно після матчу в Північній Македонії. Гра нам давалася, ми повинні були ще в першому таймі закривати питання про переможця, але коли пропустили, десь хвилин 15 приходили до тями. Потім знову почали створювати моменти й були близькі до успіху, але, на жаль, виграти не вдалося.

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Молодіжка у кожному матчі створює достатньо гольових моментів, але голами не дуже тішить. Проблема із нападниками?

– Уся справа у реалізації, днями цьому аспекту було приділено багато уваги. Сподіваюся, у завтрашньому матчі ми побачимо те, що напрацювали.

Чи суттєво змінилася в ігровому плані збірна Сербії після першої очної зустрічі у вересні?

– Так. Нині це трохи інша команда, у них змінився головний тренер. Серби почали більше грати вертикально за рахунок довгих передач.

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Ви казали, що це наш головний конкурент у боротьбі за друге місце. Франція – поза конкуренцією?

– Я сказав, що головними претендентами на вихід із групи будуть Франція, Україна та Сербія, а також Північна Македонія, яка поп'є крові у всіх.

Чи всі у команді здорові?

– На жаль, без травм не обійшлося. У найближчому матчі ми не зможемо розраховувати на Олександра Назаренка та Володимира Бражка.



"Арена Львів" – фартовий стадіон головної команди країни. Завтра на матчі буде дозволено присутність уболівальників. Як це важливо для футболістів?

– Підтримка глядачів завжди важлива, а в таких протистояннях тим паче. Ми будемо раді, якщо вболівальників буде більше. Молодіжна збірна України намагатиметься не підвести.

Додамо, що матч проти збірної Сербії відбудеться у Львові на "Арені Львів". Початок о 18:00.

Перший поєдинок цих суперником завершився перемогою "синьо-жовтої" дружини з рахунком 1:0 . У турнірній таблиці "молодіжка" України посідає друге місце з 10 набраними очками. Сербія має у своєму активі 5 балів і займає п'яту сходинку.