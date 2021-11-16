Без втрат не обійшлося. У матчі із сербами Ротань сподівається на фартову арену

Збірна України U-21 / Фото: УАФ

У вівторок, 16 листопада, на українських уболівальників очікують два супер-матчі: команда Петракова зіграє проти Боснії, а підопічні Ротаня змагатимуться у Львові з Сербією. Онлайн Боснія – Україна є на нашому сайті.

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Напередодні матчу із сербами головний тренер синьо-жовтих Руслан Ротань розповів прес-службі УАФ про підготовку до поєдинку.



Руслане Петровичу, завтра у молодіжної збірної України останній цього року і загалом один із найвідповідальніших поєдинків відбіркового турніру Євро-2023 (U-21). У якому стані команда підходить до матчу із сербами?

- Справді, гра із сербами буде для збірної України принциповою та ключовою. Сербія — сильний опонент як у командних діях, так і в індивідуальних. Гравці цієї команди добре працюють із м'ячем. Ми дивилися багато їхніх матчів, тому вивчили сильні та слабкі сторони.

Щодо нашої команди, то насамперед потрібно було добре відновитися психологічно після матчу в Північній Македонії. Гра нам давалася, ми повинні були ще в першому таймі закривати питання про переможця, але коли пропустили, десь хвилин 15 приходили до тями. Потім знову почали створювати моменти й були близькі до успіху, але, на жаль, виграти не вдалося.

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Молодіжка у кожному матчі створює достатньо гольових моментів, але голами не дуже тішить. Проблема із нападниками?

– Уся справа у реалізації, днями цьому аспекту було приділено багато уваги. Сподіваюся, у завтрашньому матчі ми побачимо те, що напрацювали.



Чи суттєво змінилася в ігровому плані збірна Сербії після першої очної зустрічі у вересні?

– Так. Нині це трохи інша команда, у них змінився головний тренер. Серби почали більше грати вертикально за рахунок довгих передач.

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Ви казали, що це наш головний конкурент у боротьбі за друге місце. Франція – поза конкуренцією?

– Я сказав, що головними претендентами на вихід із групи будуть Франція, Україна та Сербія, а також Північна Македонія, яка поп'є крові у всіх.



Чи всі у команді здорові?

– На жаль, без травм не обійшлося. У найближчому матчі ми не зможемо розраховувати на Олександра Назаренка та Володимира Бражка.





"Арена Львів" – фартовий стадіон головної команди країни. Завтра на матчі буде дозволено присутність уболівальників. Як це важливо для футболістів?

– Підтримка глядачів завжди важлива, а в таких протистояннях тим паче. Ми будемо раді, якщо вболівальників буде більше. Молодіжна збірна України намагатиметься не підвести.

Додамо, що матч проти збірної Сербії відбудеться у Львові на "Арені Львів". Початок о 18:00.

Перший поєдинок цих суперником завершився перемогою "синьо-жовтої" дружини з рахунком 1:0 . У турнірній таблиці "молодіжка" України посідає друге місце з 10 набраними очками. Сербія має у своєму активі 5 балів і займає п'яту сходинку.