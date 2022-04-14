Без легионеров. Петраков назвал старт подготовки к матчу плей-офф отбора ЧМ-2022

Футболисты сборной скоро соберутся для подготовки к матчу с Шотландией / Фото: УАФ, Коллаж: Сегодня

Военная агрессия России против Украины поломала весь футбольный календарь. Поединок стыкового матча ЧМ-2022 с Шотландией должен был состояться 24 марта, но из-за военных действий УЕФА перенес встречу на июнь 2022 года.

Наставник сборной Украины Александр Петраков раскрыл планы подготовки нашей команды к поединку плей-офф отбора ЧМ 2022 против Шотландии.

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"Мы планируем собраться 28 апреля. А как оно будет – не будем загадывать. Я планирую собраться 28 апреля без легионеров. Может быть, президент УЕФА нам в этом поможет. Александер Чеферин этим занимается, хочет нам помочь. Андрей Павелко тоже делает все, что от него зависит. Мы планируем 28 апреля уехать в Европу. Я уже хорошо знаю ребят из Динамо и Шахтера и вижу, что им очень тяжело. Хорошо, что они собрались раньше и будут начинать подготовку не с пустого места", – сказал Петраков в интервью каналу Футбол 1/2/3.

Александр Петраков не рассчитывает на Пихаленка в матче с Финляндией / Фото: УАФ

Ранее мы сообщали, что в рамках подготовки к матчу с шотландцами сборная Украины проведет ряд товарищеских поединков. Среди возможных соперников называются команды Франции и Северной Македонии.

Напомним, что победитель матча Шотландия – Украина сыграет в финале плей-офф с Уэльсом за путевку на ЧМ-2022. Если наша команда пройдет двух соперников из Великобритании, то на самом мундиале "сине-желтые" сразятся с Англией, США и Ираном.

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Сборная Украины сыграет позже в плей-офф / Фото: Reuters

Сегодня киевское Динамо и донецкий Шахтер сыграют благотворительные матчи в Европе. Следить за ходом поединка можно на нашем сайте.