Без глаза и с кровью! Страшное лицо украинского боксера Хижняка

Во время поединка против филиппинца Эумира Марсьяля Александру Хижняку прилично досталось, но он выстоял и добыл путевку в финал Олимпийских игр

Александр Хижняк на Играх в Токио / Фото: Reuters

Хитом мировых информагентств 5 августа стали не только слезы Юлии Левченко, но и кадры с полуфинального поединка боксерского турнира Олимпиады.

Напомним, проигрывая после двух раундов филиппинцу Эумиру Марсьялю, в третьем Александр Хижняк буквально выгрыз путевку в финал.

При этом по ходу боя у украинца открылось кровотечение на носовой перегородке.

Еще в одном моменте поединка филиппинец мощным ударом "закрыл" Хижняку глаз.

Однако в итоге в финал пробился именно наш Терминатор – Хижняк.

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Александр Хижняк – в финале Игр / Фото: Reuters

В бою за золото Игр 7 августа Хижняку будет противостоять бразилец Эберт да Консейсан Соуза, одолевший Глеба Бакши из РФ.

Напомним, уроженец Симферополя Бакши, который с 2010 по 2014 год был членом различных сборных Украины, затем переметнулся под российский флаг.

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