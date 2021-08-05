Без ока і з кров'ю! Страшне обличчя українського боксера Хижняка

Під час поєдинку проти філіппінця Еуміра Марсяля Олександру Хижняку серйозно дісталося, але він вистояв і здобув путівку до фіналу Олімпійських ігор

Олександр Хижняк на Іграх у Токіо / Фото: Reuters

Хітом світових інформагентств 5 серпня стали не тільки сльози Юлії Левченко, але і кадри з півфінального поєдинку боксерського турніру Олімпіади.

Нагадаємо, програючи після двох раундів філіппінцеві Еуміру Марсялю, в третьому Олександр Хижняк вигриз путівку до фіналу.

При цьому по ходу бою в українця відкрилася кровотеча на носовій перегородці.

Ще в одному моменті поєдинку філіппінець потужним ударом "закрив" Хижняку око.

Однак у підсумку до фіналу пробився саме наш Термінатор – Хижняк.

Реклама

Олександр Хижняк / Фото: Reuters

У бою за золото Ігор 7 серпня Хижняку протистоятиме бразилець Еберт да Консейсан Соуза, котрий здолав Гліба Бакши з РФ.

Нагадаємо, уродженець Сімферополя Бакши, який з 2010 по 2014 рік був членом різних збірних України, потім переметнувся під російський прапор.

Усе найважливіше про Олімпіаду-2020 у Токіо – на сайті "Сьогодні":