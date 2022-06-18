Бетербиев – Смит: во сколько бой и где смотреть

Бетербиев - Смит, бой за чемпионские пояса по версиям WBC, WBO, IBF

В ночь с 18 на 19 июня в Нью-Йорке (США) состоится вечер бокса, главным событием которого станет поединок за объединение титулов в полутяжелом весе. Чемпион мира по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев встретится с чемпионом WBO Джо Смитом. Ранее Бетербиев отказался от российского флага.

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Когда начало. Начало поединка не ранее 6:00 по Киеву.

Где смотреть. Прямая трансляция вечера бокса на ESPN+ и Sky Sports.

Кто фаворит. В конторах явный фаворит Бетербиев, коэффициент на его победу – 1.12, на ничью – 21, на победу Смита – 5.50.

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Все бои вечера бокса в Нью-Йорке 18 июня:

Артур Бетербиев (17-0, 17 KO) – Джо Смит (28-3, 22 KO)

Робейси Рамирес (9-1, 5 KO) – Абрахам Нова (21-0, 15 KO)

Венди Туссен (13-1, 6 КО) – Асиния Байфилд (15-4-1, 7 KO)

Брюс Кэррингтон (3-0, 2 КО) – Адриан Лейва (3-2-1, 1 КО)

Джахи Такер (7-0, 4 КО) – Ди Андре Смит (11-1, 5 КО)

Трой Айзли (5-0, 3 КО) – Донте Стаббс (6-5, 2 КО)

Джахья Браун (10-0, 8 КО) – Кин Макмахон (7-2, 4 КО)

Даниил Платоновский (4-0, 2 КО) – Флойд Диас (4-0, 1 КО)

Киран Моллой (1-0, 1 КО) – Джонатан Райан Бёррс (4-5, 1 КО)

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