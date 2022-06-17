Миллион лайков за 12 часов: что с собой сделал Майк Тайсон (видео)

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон недавно унизил россиян. А теперь засветился в популярном шоу Jimmy Kimmel Live.
"Он летает, как бабочка, а жалит, как пчела", – так представил боксера ведущий.
И Майк появился в образе пчелы.
"Красиво, я чувствую себя красивым", – спел Майк за кулисами.
Читайте также: Девочек прятали в раздевалке: Майк Тайсон занимался сексом перед боем, чтобы не убить соперника
Публикация в Instagram Майка собрала более миллиона лайков за 12 часов.
А причина приглашения Тайсона была в том, что скоро на экранах появится сериал под названием "Майк", в котором рассказывается история жизни боксера.
Не так давно к Майку Тайсону в самолете приставал мужчина, который дважды сидел в тюрьме. Боксер избил его до крови.