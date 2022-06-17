Миллион лайков за 12 часов: что с собой сделал Майк Тайсон (видео)

Легендарный боксер Майк Тайсон принял участие в популярном телешоу, для чего ему пришлось одеться в костюм пчелы

Майк Тайсон оригинально презентовал свой сериал / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон недавно унизил россиян. А теперь засветился в популярном шоу Jimmy Kimmel Live.

"Он летает, как бабочка, а жалит, как пчела", – так представил боксера ведущий.

И Майк появился в образе пчелы.

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"Красиво, я чувствую себя красивым", – спел Майк за кулисами.

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Публикация в Instagram Майка собрала более миллиона лайков за 12 часов.

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А причина приглашения Тайсона была в том, что скоро на экранах появится сериал под названием "Майк", в котором рассказывается история жизни боксера.

Не так давно к Майку Тайсону в самолете приставал мужчина, который дважды сидел в тюрьме. Боксер избил его до крови.